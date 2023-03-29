Первые Leopard 2A4 от этого государства должны отправиться в Украину сразу после Пасхи. Об этом сообщили испанские СМИ со ссылкой на правительственные источники.
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Танки прошли ремонт и получают сертификацию
Эти шесть танков Leopard перед отправкой в Украину нуждались в ремонте. На заводе в Севилье они его прошли. Более того, на этой неделе танки испытывают на выполнение огневых задач на полигоне Серро-Муриано в Кордове.
Когда Leopard 2A4 получат боевую сертификацию, их перевезут сначала в Польшу по морю. Уже оттуда они будут переданы украинским войскам.
Следует отметить, что точную дату отправки вооружения на украинский фронт пока не назвали. Однако поскольку в Испании преобладает католицизм, то можно предположить, что отправятся танки на помощь ВСУ после 9 апреля. Именно 9 апреля католики празднуют Пасху.
Шесть танков – не предел
Отметим, что о передаче Украине Leopard 23 февраля заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он тогда подчеркнул, что Испания постарается сделать так, чтобы количество танков превысило шесть единиц.
В ближайшие недели и месяцы мы увидим, сможем ли поднять эту цифру до 10,
– сказал тогда он.
По всей видимости, Испании удалось осуществить задуманное, ведь по данным местного СМИ, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard 2A4 для ремонта. Однако в отличие от предыдущей партии, их состояние хуже, а потому и ремонт потребует больше времени.
Военная помощь от Испании
- О том, что Испания сможет предоставить Украине дополнительные четыре танка Leopard, стало известно 15 марта. Тогда эту информацию подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
- Следует отметить, что кроме ремонта и передачи самих танков, в Испании параллельно провели и военные учения украинских военных на Leopard 2. Они длились месяц и завершились 13 марта.
- Также Испания раньше хотела передать Украине и зенитные пушки калибра 35 миллиметров швейцарского производства. Чтобы получить разрешение на реэкспорт, она обратилась в Швейцарию, однако та запрос отклонила.