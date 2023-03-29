Перші Leopard 2A4 від цієї держави повинні відправитися до України одразу після Великодня. Про це повідомили іспанські ЗМІ з посиланням на урядові джерела.

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Танки пройшли ремонт та отримують сертифікацію

Ці шість танків Leopard перед відправкою в Україну потребували ремонту. Наразі на заводі у Севільї вони його пройшли. Ба більше, цього тижня танки випробовують на виконання вогневих завдань на полігоні Серро-Муріано, що у Кордові.

Коли Leopard 2A4 отримають бойову сертифікацію, їх перевезуть спершу до Польщі морем. Уже звідти їх передадуть українським військам.

Варто зазначити, що точну дату відправки озброєння на український фронт наразі не назвали. Однак оскільки в Іспанії переважає католицизм, то можна припустити, що направляться танки на допомогу ЗСУ після 9 квітня. Саме 9 квітня цьогоріч католики святкують Великдень.

Шість танків – не межа

Зазначимо, що про передачу Україні Leopard 23 лютого заявив Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він тоді наголосив, що Іспанія постарається зробити так, щоб кількість танків перевищила шість одиниць.

У найближчі тижні та місяці ми побачимо, чи зможемо підняти цю цифру до 10,

– сказав тоді він.

Вочевидь, Іспанії вдалося здійснити задумане, адже, за даними місцевого ЗМІ, на завод у Севільї мають доставити ще чотири танки Leopard 2A4 для ремонту. Однак на відміну від попередньої партії, їхній стан гірший, а тому й ремонт потребуватиме більше часу.

Військова допомога від Іспанії