Первые молитвы на украинском языке зазвучали в храмах на Хмельнитчине
Источник:телеграм Александра Симчишина
После более года с начала полномасштабного вторжения в храмах на Хмельнитчине наконец-то прозвучали первые молитвы на украинском языке. До этого верующие должны были слушать из уст священнослужителей только русский язык.
Детали сообщил городской голова областного центра Александр Симчишин. Речь идет о Шепетовке и Староконстантинове.
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Симчишин отметил, что это – первые молитвы на украинском языке.
В храмах Хмельницкого прочитали молитву на украинском языке: смотрите видео
В Хмельницкой области 4 апреля официально запретили УПЦ МП. Тем временем в Хмельницком возле церкви Казанской иконы Божией Матери впервые молились на украинском. Исторические кадры были опубликованы в сети.
Отметим, что в начале апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП, расположенном в Хмельницком – там, где избили военного, прочитали первую молитву на украинском языке.
Первая молитва на украинском языке за Украину, за украинских воинов в Соборе. Первая за десятки и десятки лет! Хмельнитчане – крутые! Уважаю вас! Горжусь! Спасибо всем украинцам за поддержку!
– написал мэр.
Что этому предшествовало
- 2 апреля священнослужители УПЦ МП в Хмельницком избили в церкви военного. Событие вызвало исключительный резонанс в обществе. Под храмом начали собираться небезразличные горожане и впоследствии он перешел в ПЦУ.
- Депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин заявил, что поп, причастный к избиению, мог бежать из города. По его словам, 3 апреля Национальная полиция сообщила священнику УПЦ МП о подозрении.