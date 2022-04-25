Первые недели войны: когда мы узнаем правду, нам по-настоящему станет страшно

Когда-нибудь мы в подробностях узнаем, что и как происходило в Украине с 24.02 по 14.03 и нам по-настоящему станет страшно.

Мы не упали тогда многим причинам, но, помимо мужества, отваги и самоотверженности, в том, что сегодня над Киевом и другими городами не развевается российская тряпка, было колоссальное везение.

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Слава ВСУ и ТрО

Рука Бога, которую он протянул нам, дал ухватиться и опереться. Слушая и читая разные достаточно достоверные источники, я понимаю мимо чего нас пронесло в первые недели войны, и мысленно холодею.

Слава ВСУ и ТрО, но без провидения тут не обошлось.

ВСУ защищают Украину / Фото пресс-службы ВСУ

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Украину любит кто-то сверху

Кто-то там, наверху, крепко любит Украину и ее народ. Заслуженно любит.

Потому что везение само по себе ни от чего спасти не может. Нужна воля к победе и характер, а они у нас есть.

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