Ми не впали тоді з багатьох причин, але, крім мужності, відваги та самовідданості, в тому, що сьогодні над Києвом та іншими містами не майорить російська ганчірка, було колосальне везіння.

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Слава ЗСУ и ТрО

Рука Бога, яку він простягнув нам, дав ухопитися і спертися. Слухаючи і читаючи різні досить достовірні джерела, я розумію, повз що нас пронесло в перші тижні війни, і подумки холодію.

Слава ЗСУ і ТрО, але без провидіння тут не обійшлося.

ЗСУ захищають Україну / Фото пресслужби ЗСУ

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Україну любить хтось зверху

Хтось там, нагорі, міцно любить Україну та її народ. Заслужено любить.

Тому що везіння саме собою ні від чого врятувати не може. Потрібна воля до перемоги та характеру, а вони у нас є.

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