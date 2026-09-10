В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни Владимир Зеленский заявил о возможности получить первые результаты дипломатической работы уже к концу сентября. Для этого в конце месяца украинская делегация планирует встретиться с американской делегацией в Нью-Йорке.

Ключевые темы и подготовка к трехсторонней встрече

Глава государства подчеркнул, что советники по вопросам национальной безопасности ежедневно контактируют с американскими коллегами, готовясь к предстоящим переговорам. Среди главных тем повестки дня – энергетическая и продовольственная безопасность. Из-за попыток России блокировать поставки зерна в Черном море Украина вынуждена давать отпор, чтобы агрессор ощущал последствия своих действий.

По словам Владимира Зеленского, Москва традиционно усиливает обстрелы, когда узнает о переговорах Киева с международными партнерами, пытаясь сорвать диалог. Несмотря на это, Украина продолжает уверенно двигаться по дипломатическому пути.

"Есть только один способ – остановить эту войну, другого пути нет, и поэтому первые результаты, я думаю, мы сможем достичь к концу сентября. Но так или иначе у нас есть договоренность – мы говорили с американцами – им нужно, не только для нас, но и для Европы и для мира, предпринять какие-то решительные шаги перед зимой", – подчеркнул президент.

В то же время Зеленский отметил, что не ожидает действительно серьезных переговоров в период выборов в России.