Під час спільної пресконференції з канадський прем'єром Марком Карні Володимир Зеленський заявив про можливість отримати перші результати дипломатичної роботи вже до кінця вересня. Для цього наприкінці місяця українська делегація планує зустрітися з американською командою в Нью-Йорку.

Ключові теми та підготовка до тристоронньої зустрічі

Глава держави підкреслив, що радники з питань національної безпеки щодня контактують із американськими колегами, готуючись до майбутніх перемовин. Серед головних тем порядку денного – енергетична та продовольча безпека. Через спроби Росії блокувати постачання зерна в Чорному морі Україна змушена давати відсіч, аби агресор відчував наслідки власних дій.

За словами Володимира Зеленського, Москва традиційно посилює обстріли, коли дізнається про переговори Києва з міжнародними партнерами, намагаючись зірвати діалог. Попри це, Україна продовжує впевнено рухатися дипломатичним шляхом.

"Є лише один спосіб – зупинити цю війну, іншого шляху немає, і тому перші результати, я думаю, що ми зможемо вийти на них до кінця вересня. Але так чи інакше ми маємо між нами – ми говорили з американцями – їм потрібно, не лише для нас, але і для Європи і для світу, зробити щось, якісь міцні кроки перед зимою", – наголосив президент.

Водночас Зеленський зауважив, що не очікує справді сильних перемовин під час виборчого періоду в Росії.