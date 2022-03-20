В первые сутки у нас было 100 проверенных геолокаций оккупантов, – Баник об услуге "єВорог"
20 марта 2022 , 09:15Читати новину українською
В первые сутки запуска услуги "єВорог" в Дия было 100 проверенных обращений. То есть люди сообщили о настоящих геолокациях оккупантов.
Речь идет о расположении российских войск. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью 24 каналу.
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Минцифры были готовы передавать эти данные. По словам Баника, украинцы активно используют сервис.
Люди довольно активно включаются. У нас все же более 15 миллионов пользователей, это играет роль,
– добавил чиновник.
Смотрите видео, как работает услуга "єВорог":