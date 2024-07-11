В ожидании воздушных боев: авиаэксперт сказал, какие задачи будут выполнять первые F-16

Скоро Украина начнет применять истребители F-16 в войне против России. На первом этапе использования этих самолетов необходимо испытать их возможности во время менее сложных задач.

Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что сразу использовать истребители F-16 для ударов по российским войскам было бы нецелесообразно, ведь это обусловило бы бы быструю потерю этих воздушных средств. Он отметил, что различным видам вооружения страны-агрессора быстро бы удалось уничтожить эти самолеты.

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Какие задачи в начале будут выполнять F-16

По мнению Валерия Романенко, F-16 начнут свою боевую работу в небе Украины с выполнения задач противовоздушной обороны. После освоения этих самолетов техническим составом, их могут начать применять для противодействия российским носителям КАБов, чтобы защищать прифронтовые города.

Это означает, что начнутся попытки воздушных боев с российскими истребителями. Потому что Су-34 надо перехватывать. Россияне, вероятно, будут прикрывать их дальнобойщики ракетами,

– сказал эксперт по авиации.

Он отметил, что именно в таких боях самолеты F-16 пройдут проверку на эффективность.

После проверки мощностей

По словам Романенко, после того, как Воздушные силы Украины полностью испытают истребители F-16 и поймут, что в условиях активных боевых действий они способны выполнять необходимые задачи, то после этого нужно будет увеличивать количество этих самолетов в наших авиационных подразделениях.

Если же нет, то нет смысла наращивать их количество, поэтому придется отправлять их на улучшение характеристик или использовать только для задач противовоздушной обороны,

– высказался он.

Эксперт по авиации также добавил, что еще одной важной задачей для самолетов F-16 является подавление российской противовоздушной обороны антирадарными ракетами HARM.