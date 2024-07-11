Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що одразу використовувати винищувачі F-16 для ударів по російських військах було б недоцільно, адже це зумовило б швидку втрату цих повітряних засобів. Він зазначив, що різним видам озброєння країни-агресорки швидко б вдалось знищити ці літаки.

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Які завдання на початку виконуватимуть F-16

На думку Валерія Романенка, F-16 почнуть свою бойову роботу в небі України із виконання завдань протиповітряної оборони. Після освоєння цих літаків технічним складом, їх можуть почати застосовувати для протидії російським носіям КАБів, щоб захищати прифронтові міста.

Це означає, що почнуться спроби повітряних боїв з російськими винищувачами. Бо Су-34 треба перехоплювати. Росіяни, ймовірно, прикриватимуть їх далекобійники ракетами,

– сказав експерт з авіації.

Він зауважив, що саме у таких боях літаки F-16 пройдуть перевірку на ефективність.

Після перевірки потужностей

За словами Романенка, після того, як Повітряні сили України повністю випробують винищувачі F-16 і зрозуміють, що в умовах активних бойових дій вони здатні виконувати необхідні завдання, то після цього потрібно буде збільшувати кількість цих літаків у наших авіаційних підрозділах.

Якщо ж ні, то немає сенсу нарощувати їхню кількість, тому доведеться відправляти їх на покращення характеристик або використовувати лише для завдань протиповітряної оборони,

– висловився він.

Експерт з авіації також додав, що ще одним важливим завданням для літаків F-16 є придушення російської протиповітряної оборони антирадарними ракетами HARM.