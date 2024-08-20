"Приветливо встретили, это было удивительно": что рассказал первый эвакуированный из Суджи в Сумы
Источник:Суспильное
Первыми эвакуированными из Курской области в Сумы стали Олег Грищенко и его мать. Россиянин рассказал, что имеет гражданство России и США.
На момент начала операции на Курщине мужчина был в Москве. Тогда связи с Суджей уже не было. Там оставалась его 89-летняя мать.
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Что рассказал первый эвакуированный из Суджи в Сумы
Олег Грищенко выехал в Суджу из Москвы 7 августа. Говорит, что знакомый его предупредил, что в Суджу вернуться возможно, однако есть опасность, что машину сожгут дроны.
Я из Москвы ночью приехал в Курск, взял машину и в 6 утра выехал в Суджу. Ехал по дороге, никто меня не остановил, никаких не было препятствий, никаких отступающих войск. Были какие-то машины гражданские, в которых были военные, но это не были военные части. Единственное, что я на дороге видел – несколько КАМАЗов "Ахмата",
– рассказал россиянин.
Далее возле Суджи его машину атаковал дрон. Он попал в колесо и ранил мужчину в руку. К матери таки доехал раненым в состоянии шока, машина полноприводная, поэтому была на ходу.
Именно мать оказала ему медицинскую помощь, ведь в прошлом была врачом. Уже 8 августа в Судже не было российских войск, и со следующего дня начались атаки дронами и бомбардировки города.
Поэтому он с мамой постоянно жил в подвале. Когда затихали обстрелы, то выходили приготовить еду. Затем к ним постучали украинские военные, которые проверили у мужчины документы и прописку.
Сказали (Силы обороны Украины – 24 Канал), что у нас в этом доме будет позиция, вы не имеете права заходить в дом, пока мы не уйдем. Мы вас не будем ни грабить, ни убивать. Это маму очень впечатлило, потому что она, как старый человек, смотрит много телевизор. Ждала неприятностей. У меня такого не было, потому что я в Сумах был достаточно часто, у меня есть друзья здесь,
– сказал Олег Грищенко.
Он добавил, что через неделю жизни в подвале у него началось заражение на руке и мама сердечница, которые нужны лекарства. Тогда он обратился за помощью к украинским военным. Мужчина говорит, что это был единственный выход, чтобы выжить. Ведь возможности выехать в другую сторону физически не было.
Мы благодарны тем людям, обычным людям, которые нас вывезли оттуда. Говорят: "У нас нет приказа о депортации". Потом по нашей просьбе они доставили на скорости, по полям, в полицию города Сумы. В полиции нас приняли, удивились, потому что мы были первые люди, которые попали в Сумы из Суджи. Приветливо встретили, это было удивительно,
– заявил Олег.
Сейчас ему и матери оказали медицинскую помощь в больнице Сум.
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Олег Грищенко говорит, что жилье или материальную помощь им не предоставили, однако убежден, что на жизнь сможет заработать. Россиянин говорит, что нет ощущения, что уехал в другую страну.
Я себя чувствую здесь счастливым человеком, которому повезло, и который сделал то, что должен был сделать,
– заявил эвакуированный.
Он также отметил, что мать в палате лечится, с ней разговаривают две женщины ее возраста. Поэтому она чувствует себя как дома.
Сам Олег мечтает вернуться на Родину. Олег также сказал, что убежден в том, что россияне не хотели войны.