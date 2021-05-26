"Аэропорт временно не принимает рейсы": как 7 лет назад начались бои за ДАП

С начала героической обороны Донецкого аэропорта прошло 7 лет. После 26 мая 2014 года украинские киборги еще 242 дня удерживали аэродром. Как начинались бои – читайте далее.

Российские наемники пытались захватить аэропорт Донецка, начиная с апреля. Впрочем, аэропорт оставался под контролем Украины.

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В ночь на 25 мая в сторону Донецка из России выдвинулась группа диверсантов. Днем боевики приняли участие в так называемом параде возле здания Донецкой ОГА.

С ними поддерживал контакт офицер-предатель из СБУ Александр Ходаковский. По информации росСМИ, он уверял, что боя не будет. Мол, имеет такие договоренности с украинцами.

Хронология событий 26 мая

Примерно в 3:00 26 мая на территорию Донецкого аэропорта зашли российские спецназовцы из отряда "Искра". Их провел другой предатель из СБУ Александр Головура. В терминал вошли и, в частности, сам Ходаковский и россиянин Александр Бородай.

Ходаковский поставил ультиматум украинскому командованию. Он требовал вывода военных, которые охраняли внутренний периметр аэродрома. Ему ответили, что личный состав и техника останутся, пока аэродром не покинут гражданские и его персонал. Так как на 7:00 был запланирован последний рейс.

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Это позволило украинским военным выиграть время, чтобы разместить свои силы рядом. Между тем российские наемники обустраивали позиции в новом терминале.

В 7:00 аэропорт объявил о временной остановке обслуживания рейсов. Госавиаслужба сообщила, что до 18:00 26 мая полеты в Донецк запрещены.



Сообщение об остановке работы аэропорта / Скриншот

Когда гражданские наконец покинули территорию аэропорта, украинцы пригрозили боевикам, что применят силу, если те не покинут помещение.

Примерно в 11:00 прозвучал первый выстрел. Украинский защитник ликвидировал наемника, который пытался сбить украинский истребитель из зенитно-ракетного комплекса.

Как отметили в украинском МВД , в первом бою за Донецкий аэропорт украинцы не потеряли ни одного бойца. По разным оценкам, пророссийские силы потеряли от 40 до 100 человек.

Украинцы еще тогда воевали с российской армией. Несмотря на то, что в Кремле отказываются это признавать, соответствующие факты неоднократно находили подтверждение.

Героическая оборона ДАП

После этого украинские военные еще 242 дня удерживали стратегический объект и находились в блокаде врага. За стальную выдержку и мужество бойцов назвали "киборгами". Бои завершились только тогда, когда оккупанты уничтожили само здание аэропорта.

Что известно о боях за Донецкий аэропорт: видео 24 канала



По данным независимого проекта "Книга памяти павших за Украину", за время обороны аэропорта погибли 100 бойцов. Кроме этого, около 500 получили ранения. Впрочем, сколько на самом деле украинцев отдали свою жизнь за Украину в боях за Донецкий аэропорт – до сих пор неизвестно.

Факты об обороне Донецкого аэропорта / Инфографики 24 канала