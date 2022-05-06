Первый генерал пошел: Офис генпрокурора завершил дело Ляпина, командовавшего зайти в Крым

Офис генпрокурора завершил дело российского генерал-майора Дениса Лямина. Именно он командовал российским солдатам зайти в Крым.

Обвинительный акт относительно него уже был направлен в суд. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова 6 мая.

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Офис генпрокурора направил дело Лямина в суд

В суд пошло первое дело по поводу полномасштабной агрессии России – обвинительный акт в отношении российского генерала Лямина. Это командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС россии, который руководил вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма,

– написала Венедиктова.

СБУ и Офис генпрокурора уже завершили расследование по его делу и направили обвинение в суд. Предварительно следователи установили, что:

23 февраля 2022 года российский генерал в украинском Джанкое на полуострове Крым лично отдал подчиненному личному составу вооруженных подразделений приказ на вторжение на нашу землю;

организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей Украины;

мотивировал своих солдат словами из кремлевских методичек о "защите" русскоязычных людей от вымышленных россиянами "украинских националистов и фашистов";

обещал солдатам выплату дополнительно 3 должностных и суточных по 100 долларов, которые они, традиционно для России, не получили.

"Зато генерал получит свой заслуженный приговор, если компетентный украинский суд согласится с доводами прокуроров о причастности этого лица к ведению агрессивной войны и посягательству на территориальную целостность Украины", – написала Ирина Венедиктова.

Предварительно, по этим статьям, ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий карается заключением на срок 10 – 15 лет, а за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненным лишением свободы с конфискацией или без такой.