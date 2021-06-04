Первый город в Донецкой области: 7 лет назад украинские войска освободили Лиман

Украинские военные 4 июня 2014 года освободили от российской оккупации Лиман. Этот город стал первым в Донецкой области, откуда бойцы Вооруженных сил Украины вытеснили боевиков.
В бригаде отмечают, что это удалось сделать благодаря профессиональным, сплоченным действиям 25-й отдельной воздушно-десантной, 79-й и 95-й аэромобильной бригад\, а также подразделениям специального назначения Национальной гвардии.
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Годовщина освобождения Красного Лимана
Именно в этот день, 4 июня 2014 года, был освобожден от российской оккупации город Лиман Донецкой области,
– отметили в 53-й ОМБр.
В результате город стал первым в Донецкой области, откуда украинское войско вытеснило боевиков.
В бригаде поблагодарили всех воинов, которые тогда так мужественно держали оборону на Востоке и шаг за шагом освобождали украинские города и села, а также тех, кто защищает украинские земли теперь.
Оккупация Россией части Донбасса: как это было
- В середине апреля 2014 года разведывательно-диверсионные подразделения вооруженных сил России ворвались на восток Украины.
- Начиная с 12 апреля, боевики оккупировали ряд населенных пунктов Донбасса. Того и на следующий день вооруженные бойцы синхронно атаковали госучреждения и органы местной власти сразу в нескольких городах: Донецке, Славянске, Горловке, Дружковке, Краматорске, Константиновке, Лимане (тогда – Красный Лиман), Бахмуте (тогда – Артемовск), Покровске (тогда – Красноармейск).
- Тогда на севере Донецкой области начались активные боевые действия.