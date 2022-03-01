Первый обмен пленными на Сумщине состоялся

На Сумщине состоялся первый обмен пленными. Удалось обменять наших пятерых человек из теробороны.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Важно На Сумщине организовали "зеленый коридор" для техники врага, там есть наши пленные, – глава ОГА

По словам Живицкого, Украина обменяла наших пятерых человек из теробороны на одного российского офицера военной полиции.

Список бойцов теробороны, которых освободили из вражеского плена

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, город Тростянец.

Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, город Ворожба Белопольского района.

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.

Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.

Российские убийцы 1 марта вновь атаковали Сумы. Колонна тяжелой техники оккупантов ехала через город. Оккупанты разбили воинскую часть в Ахтырке. Вследствие этого оборвалась жизнь 70 украинских бойцов. Но враг тоже получил по заслуге.

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