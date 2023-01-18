В феврале российскому режиму станет еще хуже

Финские исследователи посчитали, что Россия теряет 180 миллионов долларов от введения ограничения на цену российской нефти. Каждый день.

Первый пакет санкции уже выгрызает деньги из бюджета России

Но самое приятное дальше. Они считают, что с введением эмбарго и ограничением на нефтепродукты Россия начнет терять 280 миллионов долларов в день.

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Если перечислить это на весь год, то выходит 100 миллиардов долларов.

Конечно, окончательный результат зависит от динамики цен на нефть и многое другое. Реальная сумма российских потерь будет меньше из-за всевозможных схем.

Но это первый пакет западных санкций, который не просто постепенно сжимает Россию, а выгрызает как пираньи куски из российского бюджета. То есть режет по живому, а не на перспективу.

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