Первый "Рамштайн" без участия США: чего ждать Украине от нового заседания

Представители США не приедут на "Рамштайн". Администрация Трампа, вероятно, отказалась от поездки, чтобы сохранить "миротворческий имидж".

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала объяснил, что США выступают, как посредники между Украиной и Россией. Поэтому они дистанцируются от Украины и России и хотят сохранить "миротворческое лицо".

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Поэтому администрация Трампа настаивает на непредоставлении Украине нового оружия, кроме того, которое было выделено еще во времена Джо Байдена. Иначе Россия не будет воспринимать США как миротворцев.

Причины отсутствия представителей США

"Поэтому они не хотят давать никакое оружие, хотят, чтобы завершились мирные переговоры какой-то паузой, приостановкой боевых действий. Тогда Трамп отдаст те остатки, которые есть в Соединенных Штатах Америки, а ничего нового не закладывается в бюджет 2025 года. США не хотят дальше ничего выделять", – сказал Юрий Романюк.

Он объяснил, что это и есть причина, почему представители США не едут на встречу "Рамштайн". На конференции по безопасности в Мюнхене Джей Ди Вэнс заявил, что отныне США больше не будут помогать Европе. Внимание Соединенных Штатов сосредоточено на Индийско – Тихоокеанском регионе, Китае и Тайване.

"Это не означает, что Европа нам не продолжает помогать. Например, Норвегия на 300% увеличивает свою помощь Украине: вместо 3 – 4 миллиардов будет давать 12 миллиардов евро в этом году Украине", – добавил Романюк.

Помощь Украине от европейских стран

Он добавил, что Украине еще в прошлом году выделили более 20 миллиардов из процентов арестованных активов России. Кроме того, помощь регулярно выделяют Балтийские страны, Скандинавская Европа. Германия выделила 500 миллиардов для улучшения вооружения своего Бундесвера, в частности заложили средства для Украины и других стран. Он добавил, что эти страны и в дальнейшем продолжат поддерживать Украину.

Напоминаем, что "Рамштайн" состоится 10 – 11 апреля в Брюсселе. Впервые его возглавит Германия с Великобританией.