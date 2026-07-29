Драпатый изложил свое видение победы Украины над Россией

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Стороны обсудили приоритеты украинской обороны и необходимость укрепления потенциала.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

О чем говорили Драпатый и Гринкевич?

По словам Драпатого, во время беседы он изложил украинское видение того, какими должны быть дальнейшие действия Сил обороны для достижения победы в войне и какие возможности необходимо наращивать уже сейчас.

Ключевой задачей остается усиление операций сразу в нескольких направлениях, что позволит эффективнее сдерживать российскую армию и наносить ей большие потери. По его словам, украинские военные должны не допускать проникновения российских подразделений в зоны обороны, расширять масштабы применения дальнобойных и средних средств огневого поражения, а также продолжать реформирование системы управления войсками.

На нынешнем этапе войны мы должны усилить операции в различных доменах, не допускать проникновения противника в зоны нашей обороны, наращивать дальнобойное и среднее огневое поражение противника. Подчеркнул необходимость дальнейшего развития армейских корпусов и увеличения их автономии,

– подчеркнул Драпатый.

В ходе беседы он также заявил, что украинская армия работает над тем, чтобы увеличить уровень потерь российских войск и одновременно ослабить экономический потенциал России. Для этого, по его словам, Силы обороны активно используют асимметричные подходы и собственные технологические разработки, которые позволяют эффективнее действовать против численно превосходящего противника.

Особое внимание в ходе беседы было уделено военной помощи Украине. Главнокомандующий поблагодарил генерала Алексуса Гринкевича за его личные усилия по обеспечению Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны.

Также Драпатый выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, министру обороны Питу Хегсету и американскому народу за продолжение военной поддержки Украины.

Речь идет, в частности, о помощи в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Именно по этой программе европейские государства закупают необходимое вооружение для Украины, в том числе ракеты-перехватчики для систем Patriot. Украина продолжает получать эти боеприпасы для укрепления защиты своего воздушного пространства от российских ракетных и авиационных ударов.

Напомним, украинские военные положительно оценили назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, назвав его "генералом новой волны". Военные ожидают, что новый глава армии сделает систему управления более гибкой, ускорит внедрение современных технологий и предоставит командирам на местах больше свободы в принятии решений.

Военные, работавшие с Драпатым, характеризуют его как открытого к общению командира, который прислушивается к подчиненным и выполняет свои обещания. Также они отмечают его боевой опыт, эффективное руководство операциями и понимание роли беспилотных и роботизированных систем в современной войне.