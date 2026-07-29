Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Про що говорили Драпатий та Гринкевич?

За словами Драпатого, під час бесіди він представив українське бачення того, якими мають бути подальші дії Сил оборони для досягнення перемоги у війні та які спроможності необхідно нарощувати вже зараз.

Ключовим завданням залишається посилення операцій одразу в кількох доменах, що дозволить ефективніше стримувати російську армію та завдавати їй більших втрат. За його словами, українські військові мають не допустити інфільтрації російських підрозділів у смуги оборони, збільшувати масштаби застосування далекобійних і середніх засобів вогневого ураження, а також продовжувати реформування системи управління військами.

На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Наголосив на необхідності подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії,

– наголосив Драпатий.

Під час розмови він також заявив, що українська армія працює над тим, щоб збільшити рівень втрат російських військ і водночас послабити економічний потенціал Росії. Для цього, за його словами, Сили оборони активно використовують асиметричні підходи та власні технологічні розробки, які дозволяють ефективніше діяти проти чисельно більшого противника.

Окрему увагу під час розмови приділили військовій допомозі Україні. Головнокомандувач подякував генералу Алексусу Гринкевичу за його особисті зусилля щодо забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони.

Також Драпатий висловив вдячність президенту США Дональду Трампу, міністру оборони Піту Гегсету та американському народу за продовження військової підтримки України.

Йдеться, зокрема, про допомогу в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Саме за цією програмою європейські держави закуповують необхідне озброєння для України, серед якого – ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Україна продовжує отримувати ці боєприпаси для зміцнення захисту свого повітряного простору від російських ракетних та авіаційних ударів.

Нагадаємо, українські військові позитивно оцінили призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ, назвавши його "генералом нової хвилі". Захисники очікують, що новий очільник армії зробить систему управління більш гнучкою, прискорить впровадження сучасних технологій та надасть командирам на місцях більше свободи у прийнятті рішень.

Військові, які працювали з Драпатим, характеризують його як відкритого до спілкування командира, який прислухається до підлеглих і виконує свої обіцянки. Також вони відзначають його бойовий досвід, ефективне керівництво операціями та розуміння ролі безпілотних і роботизованих систем у сучасній війні.