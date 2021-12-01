В США зафиксирован первый случай Омикрона: больной полностью вакцинирован

В США зафиксирован первый случай Омикрона. Предварительно известно, что больной полностью вакцинирован.

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон зафиксировали 1 декабря. Это произошло в штате Калифорния

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В Штатах впервые зафиксировали Омикрон

Первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом Омикрон в США обнаружили в Калифорнии,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что больной вернулся в Штаты из Южной Африки и прошел полный курс вакцинации. Этот случай на брифинге подтвердил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он объяснил, что мужчина въехал в США из Африки еще 22 ноября, однако болезнь у него констатировали только 29 ноября.

"Сейчас человек находится на карантине. Он полностью вакцинирован от коронавируса и заболевание протекает в легкой форме", – заявил Фаучи.

Он также объяснил, что насколько ему известно, у мужчины не было бустерной дозы вакцины.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

24 ноября впервые новый вариант коронавируса обнаружили британские исследователи в Имперском колледже Лондона. Также зафиксировали, что Омикрон содержит более 50 мутаций.

Новый штамм коронавируса Омикрон впервые обнаружили у людей в странах Южной Африки. Его уже зафиксировали в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, а также в Гонконге и Израиле.

В Украине новый штамм еще не зафиксирован. Тем не менее, Украина уже ввела изоляцию при въезде граждан в Украину. Правила распространяются на определенные страны.

26 ноября, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, он вошел в пятерку опасных COVID-штаммов. Подробнее об Омикроне читайте по ссылке.

В конце ноября главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что самой надежной защитой от Омикрона является бустерная прививка. Именно поэтому правительственная группа рекомендовала всем взрослым, уже прошедшим базовый курс вакцинации, как можно скорее сделать еще одну прививку.