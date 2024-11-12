Во Львове начал падать первый снег: зимние фото и видео

Во Львове 12 ноября заметили первый снег. В частности, в сети показали первых снег на центральных улицах города.

Журналисты 24 Канала сообщили, что мокрый снег заметили вечером 12 ноября. Кстати, синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Украине будет дождь с мокрым снегом и местами мороз до 6 градусов.

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Во Львове заметили первый снег

Первый снег заметили в центре Львова. В частности, мокрый снег также пролетает на улице Чупринки.

Во Львове уже заметили первый снег: смотрите видео Анастасии Кушпит, 24 Канал

Первый снег во Львове: смотрите видео

Первый снег во Львове / фото 24 Канала

Первый снег в центре Львова: смотрите видео

Первый снег на Чупринки: смотрите видео с телеграмм-канала "Х****ий Львов"

На Львовщине будет гололедица на дорогах

Спасатели Львова предупредили, что на территории области и города 13 – 15 ноября прогнозируют гололедицу на дорогах.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области призывает граждан соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице,

– призвали в ГСЧС.

Там напомнили, что водителям при гололеде стоит быть крайне внимательными. В частности: