Киев накрыл первый серьезный снегопад: коммунальщики работали всю ночь

В субботу, 19 ноября, Киев покрыл первый серьезный снегопад. На дорогах столицы гололедица и налипание снега.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что коммунальные службы столицы всю ночь очищали город от последствий непогоды.

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В столице первый снегопад

Бригады работников и отряды специальной техники убирали снег на дорогах, мостах, тротуарах и велодорожках и к утру практически справились с основным объемом работы.

По утрам работа по расчистке от снега продолжается.

По информации КГГА , в настоящее время в Киеве работает 302 единицы спецтехники . Узкие пешеходные дорожки, лестницы надземных и подземных переходов, остановки общественного транспорта убирают 136 работников в составе 25 бригад . Днем количество работников будет увеличено.

В течение ночи работы усугублял ледяной дождь, в который переходил снегопад.

Снегопады прогнозируют в первую половину дня субботы, а также в воскресенье.

Напомним, что днем ранее в Киевской ОВ предупреждали о непогоде. Там призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

В КГГА также попросили не создавать пробки. Следует позаботиться о парковке: не оставлять автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков. Пешеходам напоминают о светоотражающих элементах на одежде.

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Отключение света в Киеве

Специалистам Укрэнерго удалось сбалансировать украинскую энергосистему , сильно пострадавшую в результате российских обстрелов. Теперь в Киеве вместо экстренных будут стабилизационные отключения света по графику.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Ранее сообщалось, что полный блекаут в Киеве теоретически возможен. Это связано со значительными разрушениями подстанций, опрокидывающих электроэнергию из одного места страны в другое.

Однако если удастся вовремя ремонтировать разрушения, обеспечим себя оборудованием и будем быстро восстанавливать, то вероятность полного блекаута будет низкой.

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