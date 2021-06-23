Первый визит Ассоциированного Трио: Кулеба с коллегами из Грузии и Молдовы посетят Брюссель

Глава МИД Дмитрий Кулеба 24 июня посетит Брюссель, компанию ему составят руководители дипведомств Молдовы и Грузии. Они представят Евросоюзу дальнейшее развитие формата Ассоциированного Трио.

С Дмитрием Кулебой в столицу Бельгии наведаются Аурелиу Чокой и Давид Залкалиани. Главной темой переговоров станет евроинтеграция стран.

Актуально Визит Кулебы в Турцию заставил Лаврова нервничать: хочет обсудить "затягивание Украины в НАТО"

Темы переговоров в Брюсселе:

Либерализация торговых отношений.

Перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС.

Реализация Европейского зеленого курса и цифрового перехода.

Координация позиции по безопасности угроз в регионе.

Подготовка к саммиту "Восточного партнерства" в декабре 2021.

Что известно об Ассоциированном Трио

Отметим, что Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании Ассоциированного Трио 17 мая 2021 года в Киеве. В соглашении подчеркнули стремление стать членами ЕС. В рамках образования Киев, Кишинев и Тбилиси координируют свои усилия в этом процессе.

Читайте также НАТО не делало ничего для членства Украины в альянсе с 2008 года, – Кулеба