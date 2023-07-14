Первыми должны войти в город: как в Мариуполе реагировали на возвращение командиров "Азова"

Возвращение командиров из "Азовстали" стало для украинцев очень важным событием, которое точно запомнят надолго. Особенно щемящей эта новость стала для мариупольцев, которых защищали командиры "Азова".

Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. По его словам, каждый мариуполец невероятно радуется за наших бойцов, которые наконец-то вернулись домой.

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Россияне не могут успокоиться

Украина с радостью наблюдала за возвращением домой военнопленных "азовцев" из Турции. По договоренностям, они должны оставаться там до окончания боевых действий. Потому новость стала приятной неожиданностью для всех украинцев. Весть была особенной и для Мариуполя.

Все мариупольцы и в эвакуации, и в оккупации считают, что наши командиры должны первыми зайти в Мариуполь однозначно. Это должно быть показательно. Они его отстояли от оккупации, насколько это было возможно, и теперь должны вернуться,

– отметил Петр Андрющенко.

В то же время россиян это ошарашило. Они, кажется, прошли все стадии горя и снова вернуться к возражению.

"Это было прекрасно. Такое впечатление, что посреди Мариуполя сбросили атомную бомбу: для россиян и "подопечных" – это было что-то. Оно не затихло, до сих пор пылает. Для украинцев это очень чувствительная тема, а Путину снова по лицу вели тем, чего не можно назвать", – подчеркнул Андрющенко.

За последнее время ничего оккупантов так сильно не поражало, как возвращение командиров "Азова" домой. Фейки о смерти то Валерия Залужного, то Кирилла Буданова, а затем их возвращение и рядом не стояли за психологическим влиянием на россиян.

Еще больше в России "горело" от визита командиров и Владимира Зеленского во Львове, мол, как это туда ничего не прилетело.

Петр Андрющенко о реакции мариупольцев и россиян на возвращение "азовцев": смотреть видео

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