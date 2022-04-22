Песец подбирается на мягких лапках к российской армии в Украине, – Арестович о новом оружии

Западные страны начали активно поставлять Украине оружие, в том числе тяжелую артиллерию. Такой подход способен полностью изменить ход войны против России.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским политическим деятелем и блогером Марком Фейгином, сообщает 24 канал. По его словам, украинцы скоро начнут накапливать тяжелое вооружение.

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Запад продолжает вооружать Украину: что это значит для России

Арестович подтвердил, что на Западе началось своеобразное соревнование относительно первенства в предоставлении оружия для Украины. Получив его, в частности, дальнобойную артиллерию, наши военные смогут идти в наступление. Путин это понимает и бережет личный состав, который будет останавливать "украинский прорыв", а сегодняшние российские "наступательные операции", активно тиражируемые в пропагандистских СМИ, – не более чем очередной вброс.

Для России выход очень прост – имитировать наступление. В их информационном пространстве слышно о победах, якобы Рубежное взято в третий раз... И по тональности по поводу переговоров, слышно, что не будет наступления, такого как мечтало руководство,

– отметил Арестович.

Он добавил, что для мониторинга того, какое оружие приедет в Украину, следует следить за западной прессой.

Сегодня американцы объявили второй пакет помощи... И не только они. Голландцы, англичане, возможно, немцы и многие другие. И БПЛА разведывательные, специально доработанные для украинских условий,

– заявил советник главы ОП.

Арестович считает, что дальнобойное оружие, которое получит Украина, сменит "правила игры" на поле боя.

Это то, что в англоязычной терминологии называется "оружие, изменяющее правила игры". И этот песец подбирается на мягких лапках к российской армии на территории Украины",

– подытожил Арестович.

Ранее советник главы Офиса Президента отметил, что Россия выбрала стратегию шантажа, однако он не верит, что руководство страны-агрессора действительно может применить ядерное оружие.

Арестович описал сценарий на ближайшее время: смотрите видео