Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в розмові із російським політичним діячем та блогером Марком Фейгіном, повідомляє 24 канал. За його словами, українці невдовзі почнуть накопичувати важке озброєння.

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Захід продовжує озброювати Україну: що це означає для Росії

Арестович підтвердив, що на Заході почалося своєрідне змагання, щодо першості в наданні зброї для України. Отримавши її, зокрема далекобійну артилерію, наші військові зможуть йти у наступ. Путін це розуміє та береже особовий склад, який зупинятиме "український прорив", а сьогоднішні російські "наступальні операції", які активно тиражуються в пропагандистських ЗМІ, – не більше ніж черговий вкид.

Для Росії вихід дуже простий – імітувати наступ. В їхньому інформаційному просторі чути про перемоги, нібито Рубіжне взяте третій раз... І по тональності щодо переговорів, чути, що не буде там наступу, такого як мріяло керівництво,

– зазначив Арестович.

Він додав, що для моніторингу того, яка саме зброя приїде до України, варто слідкувати за західною пресою.

Сьогодні американці оголосили другий пакет допомоги... І не лише вони. Голландці, англійці, можливо, німці та багато інших. І БПЛА розвідувальні, спеціально доопрацьовані для українських умов,

– заявив радник голови ОП.

Арестович вважає, що далекобійна зброя, яку отримає Україна, змінить "правила гри" на полі бою.

Це те, що в англомовній термінології називається "зброя, яка змінює правила гри". І цей песець підбирається на м'яких лапках до російської армії на території України",

– підсумував Арестович.

Раніше радник глави Офісу Президента зазначив, що Росія вибрала стратегію шантажу, проте він не вірить, що керівництво країни-агресорки справді може застосувати ядерну зброю.

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