Ждала вся Харьковщина: чем важно освобождение Песков-Радьковских

Еще один населенный пункт в Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Украинские защитники освободили поселок Пески-Радьковские Боровской общины.

Почему Пески-Радьковские так важны для Харьковщины

Его деоккупацию жители региона ждали особенно. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Дело в том, что в Песках-Радьковских расположен психоневрологический интернет, поэтому жители общины и области очень волновались за находившихся в нем людей. Корреспондентка подчеркнула, что пока не было официальной информации, все очень внимательно отслеживали продвижение украинских войск, потому что беспокоились о том, как интернат пережил российскую оккупацию.

К слову, журналистка рассказала, что за несколько дней до освобождения поселка глава интерната смог связаться с руководителем областного департамента соцзащиты, и сообщил, что с учреждением все в порядке.

Корреспондентка 24 канала об освобождении Песков-Радьковских и ситуации на Харьковщине: смотрите видео

Что известно об освобождении поселка

О деоккупации Песков-Радьковских вечером 26 сентября сообщили в Боровском поселковом совете. Там отметили, что хотя поселок уже находится под контролем ВСУ, там еще может быть опасно, ведь наши защитники еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки и разминирование.

Местные жители радостно встречают наших воинов, пытаются помочь в бытовых вопросах, готовят для защитников еду, со слезами радости на глазах благодарят за освобождение,

– говорится в сообщении.

Пески-Радьковские испытали немалые разрушения – разрушены многие жилые дома, хозяйственные постройки, полностью уничтожен детский сад и сильно повреждена школа. Пока на улицах осталось много уничтоженной и поврежденной российской техники, лежат тела кафиров.

По словам поселкового председателя Боровой Александра Тертышного, сейчас главной задачей является обеспечить жителей освобожденных населенных пунктов общества продуктами, лекарствами, возобновить поставки газа, воды и электричества.

"Предстоит оценка всех масштабов разрушений в селе Пески-Радьковские, но ясно одно - наши земляки пережили ужасные месяцы, последствия которых мы будем ощущать еще очень долго", – сказал Тертышный.

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