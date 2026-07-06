Настоящая манипуляция: почему в Кремле так называемую "сво" резко назвали войной

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков внезапно перестал использовать термин "сво". Риторика Кремля изменилась, и так называемую "специальную военную операцию" там стали называть настоящей войной, аргументируя это тем, что якобы теперь вмешались страны Запада.

Генерал армии Николай Маломуж в беседе с 24 Каналом отметил, что Путин с самого начала хотел оправдать модель агрессивной войны, представив ее как специальную операцию, хотя по всем признакам и согласно Уставу ООН агрессивные действия России однозначно квалифицируются как война, при этом агрессивная, сопровождающаяся массовыми убийствами, пытками и террором против населения.

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Москва начала использовать термин "война"

Глава Кремля, как подчеркнул генерал армии, пытался приуменьшить статус и масштаб проведения так называемой "сво", хотя она носила характер широкомасштабной войны и террористической деятельности. Однако постепенно Путин понял, что скрыть это уже невозможно.

Первым об этом заявил не Песков, а сам Путин, который сказал, что идет война, но якобы не с Украиной, а со странами НАТО. Он обвинил их и наше государство в том, что идет такая война. То есть будто бы не он напал, а Украина с позиции Североатлантического альянса. Уже он оценил ситуацию как войну, а не "спецоперацию",

– заявил Маломуж.

Бывший руководитель СВР напомнил, что российский диктатор и раньше использовал такую модель, навязывая российскому обществу мысль, что воюет не Россия, а против нее восстали страны НАТО. Об этом он говорил также Дональду Трампу и Си Цзиньпину. По словам Маломужа, все понимают, что это не так.

Песков сегодня озвучивает очередной формат, потому что Путин уже дал стратегический сигнал, что якобы Запад перевел "сво" в войну, хотя именно Россия начала ее без всякой "сво". Это основная манипуляция,

– подчеркнул Маломуж.

Сегодня, как подытожил генерал армии, опровергаются все предыдущие заявления России о том, что она ведет "специальную военную операцию". В Кремле признали войну, хотя и пытаются обвинить Запад и Украину, но, как напомнил Маломуж, Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях признала войну России против нашего государства, охарактеризовав ее как захватническую.

Об изменении риторики Кремля по войне: смотрите в видео