Песков просто перевел слова Гитлера – Пионтковский о выпрошивании переговоров

В последнее время из Кремля звучат сигналы о том, что они готовы прекратить бомбардировку территории Украины, если Киев сядет за стол переговоров и пойдет на их условия.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он напомнил заявление спикера Путина Пескова, который сказал: если власти Украины признают "законные интересы России, то очень легко будет прекратить страдания украинского народа".

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Ментальность террористов

По словам публициста, многие эксперты после высказывания Пескова вспомнили фразу Гитлера во время его выступления в Рейхстаге 17 июля 1940 года: "Если английские руководители признают совершенно необходимые законные интересы Германии, то очень легко им будет прекратить страдания населения Британии".

Песков не украл эту цитату – все гораздо хуже. У Путина с Гитлером одинаковая ментальность – это ментальность террористов,

– отметил Пионтковский.

Переговоров не будет

По его словам, в течение месяца продолжался цикл всевозможных вбросов о возможности переговоров о перемирии и прекращении огня. Происходило зондирование Офиса Президента – готова ли Украина к таким переговорам.

"Эмисара Салливана (советник президента США по нацбезопасности – 24 канал), который приехал в Киев 5 ноября, послали по такому же адресу, как и тройку европейских лидеров – Макрона, Шольца и Драги 16 июня. Запад это понял и сделал соответствующие выводы: переговоров не будет, потому что на это не согласна украинская сторона", – подчеркнул собеседник.

Правильный шаг Запада

По его мнению, итог этой дискуссии подвел Генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда ответил на вопрос прокремлевской журналистики, почему бы не прекратить страдания людей и не заключить мир. Он ответил, что обычно исход войны решается не за столом переговоров, а не на поле боя.

Это правильный ответ и верный шаг Запада. Сейчас он отказался от какого-либо давления на Украину и пришел к правильному выводу: что Украина добьется победы на поле битвы,

– считает оппозиционный политик.

Он отметил, что кроме поля боя существует еще поле террора. Путин понимает, что на поле боя он не сможет противостоять украинской армии и развернул террор против мирного населения.

"На этот вызов террористу №1 Запад еще не предоставил адекватный ответ", – резюмировал Пионтковский.

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