В России не удержались от новых заявлений о вчерашнем разговоре диктатора с Трампом. Подготовка по формированию переговорной группы для диалога с США якобы уже началась.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Лидеры стран 12 февраля договорились немедленно "дать поручение по подготовке контактов", что касается даже места для будущей встречи.

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Какие детали рассказали в России

По словам Пескова, пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, а об участии Европы или Китая, с которым Москва дорожит отношениями, говорить преждевременно.

Прошлый разговор президентов в Кремле считают важным, ведь "лидеры России и США не общались несколько лет". Новая американская администрация стремится уладить конфликт, поэтому Россия якобы открыта к диалогу.

Интересно, что во время общения Путина и Трампа не поднимали тему признания Крыма и других оккупированных территорий Украины российскими.

Песков также добавил, что приглашение американского президента в Москву не означает, что он приедет на празднование Дня победы в мае.

К слову, телефонный разговор российского диктатора и президента США длился почти 1,5 часа. В частности, политики обсуждали обмен гражданами.