Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова. Лідери країн 12 лютого домовилися негайно "дати доручення щодо підготовки контактів", що стосується навіть місця для майбутньої зустрічі.

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Які деталі розповіли в Росії

За словами Пєскова, наразі немає розуміння формату можливого переговорного процесу щодо України, а про участь Європи чи Китаю, з яким Москва дорожить відносинами, говорити передчасно.

Минулу розмову президентів у Кремлі вважають важливою, адже "лідери Росії та США не спілкувалися кілька років". Нова американська адміністрація прагне владнати конфлікт, тож Росія буцімто відкрита до діалогу.

Цікаво, що під час спілкування Путіна й Трампа не порушували тему визнання Криму та інших окупованих територій України російськими.

Пєсков також додав, що запрошення американського президента до Москви не означає, що він приїде на святкування Дня перемоги в травні.

До слова, телефонна розмова російського диктатора та президента США тривала майже 1,5 години. Зокрема, політики обговорювали обмін громадянами.