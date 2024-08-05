Песков уверен в "уникальности" мозга Путина: соцсети взорвались мемами

Российская пропаганда продолжает распространяться среди россиян. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина "уникальный мозг".

Путинский приспешник заверил российских журналистов, что умом их президент превзойдет любого. После этого соцсети мгновенно взорвались мемами, пишет 24 Канал.

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В соцсетях посмеялись над "уникальностью ума" диктатора Путина

Песков считает, что Путин имеет "экспертные знания практически во всех темах". Его мозг якобы чрезвычайно продуктивен – с раннего утра до глубокой ночи.

В сети посмеялись над словами Пескова о Путине / Скриншот с X

Это уникально. Я не могу вам объяснить, как и откуда это берется, но это факт. Он оперирует таким количеством данных и информации. Причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи,

– восторженно рассказал Песков о своем президенте-диктаторе.

Он заверил, что из-за этой "уникальности мозга" Путина с ним якобы сложно дискутировать. Ввиду такого "ума", российский диктатор якобы превосходит многих чиновников и осведомлен во многих темах.

В соцсетях не поверили в "уникальность" мозга Путина / Х

"Он вам расскажет все о машиностроении, о том, о сем, о пятом, о десятом. С ним всегда очень сложно на закрытых рабочих совещаниях, когда действительно участники дебатируют друг с другом, отстаивают свои точки зрения, дебатируют, потому что он проявляет какие-то экспертные знания по самым неожиданным темам", – рассказал восторженно Песков о диктаторе Путине россиянам.

Также он заверил, что его президент в свой 71 год – "очень сильный человек в прекрасной форме". Также он заявил.

"И рост у Путина уникальный", – смеются в соцсетях / Х

Несмотря на старания путинского приспешника заверить в "адекватности" Путина, в соцсетях резко высмеяли все эти высказывания.

Интернет смеется над Путиным и Песковым / Скриншот Х