Путінський посіпака запевнив російських журналістів, що розумом їхній президент перевершить будь-кого. Після цього соцмережі миттєво вибухнули мемами, пише 24 Канал.

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У соцмережах поглузували з "унікальності розуму" диктатора Путіна

Пєсков вважає, що Путін має "експертні знання практично у всіх темах". Його мозок нібито надзвичайно продуктивний – з раннього ранку до глибокої ночі.

У мережі покепкували зі слів Пєскова про Путіна / Скриншот із X

Це унікально. Я не можу вам пояснити, як і звідки це береться, але це факт. Він оперує такою кількістю даних та інформації. Причому він оперує з однаковою ефективністю, як рано вранці, так і вже після опівночі,

– захоплено розповів Пєсков про свого президента-диктатора.

Він запевнив, що через цю "унікальність мозку" Путіна з ним нібито складно дискутувати. Зважаючи на такий "розум", російський диктатор нібито перевершує багатьох чиновників і обізнаний у багатьох темах.

У соцмережах не повірили в "унікальність" мозку Путіна / Х

"Він вам розповість усе про машинобудування, про те, про се, про п'яте, про десяте. З ним завжди дуже складно на закритих робочих нарадах, коли дійсно учасники дебатують один з одним, відстоюють свої точки зору, дебатують, тому що він виявляє якісь експертні знання з найнесподіваніших тем", – розповів захоплено Пєсков про диктатора Путіна росіянам.

Також він запевнив, що його президент у свій 71 рік – "дуже сильний чоловік у прекрасній формі". Також він заявив.

"І ріст у Путіна унікальний", – сміються у соцмережах / Х

Попри старання путінського посіпаки запевнити у "адекватності" Путіна, у соцмережах різко висміяли усі ці висловлювання.

Інтернет сміється із Путіна та Пєскова / Скриншот Х