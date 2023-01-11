Соледар, мобилизация и Медведчук: о чем говорил Песков в своих заявлениях

Пресссекретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков недавно озвучил несколько лживых заявлений. В них российский политик, в частности, отрицал закрытие границ для военнообязанных россиян.

Как сообщают в российских СМИ, Песков возразил заявления украинской разведки о введенном из 9 января запрете на выезд из России. По его словам, это "информационная диверсия", передает 24 Канал.

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Каких еще глупостей наговорил Песков

Путинский приспешник невольно вспомнил о битве за Соледар. Он заявил, что "в проведении спецоперации есть положительная динамика, но нужно дождаться официальных заявлений об уходе Соледара".

Напомним, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Соледар на Донбассе не находится под контролем русской армии.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что перспектив мирных переговоров с Украиной вроде бы нет. По его словам, в Украине "законом запрещено вести диалог с Россией, а Запад не разрешает Киеву проявлять гибкость".

Российский политик сообщил, что хотя "страны Запада во главе с США накачивают Украину вооружениями", однако их запасы истощаются. Более того, Песков оговорился, что Украина "страдает от недуга коррупции". По его мнению, поток направляемых Западом средств "явно оприходуется не только по назначению".

О "достижениях" Кремля

Пресссекретарь Путина подчеркнул, что, несмотря на санкции, "Россия пока не сталкивается с потолком цен на нефть", поэтому в Кремле скептически оценивают попытки посчитать потери Москвы.

Он также заявил, что Россия будет делать все для обеспечения своих интересов при введении любых новых потолков цен на энергоносители.

Песков заверил россиян, что Кремль якобы отслеживает ситуацию с информацией о том, что Турция с ноября 2022 года поставляет Киеву кассетные боеприпасы.

Медведчук стал костью в горле

Российский политик так уверенно врал об успехах оккупантов на фронте, но затруднился ответить, есть ли у Виктора Медведчука гражданство России.

В частности, Песков заявил, что ему нечего сказать о наличии российского гражданства у Медведчука и его возможном получении в будущем.

Стоит добавить, что в Украине 10 января лишили гражданства сразу нескольких одиозных жителей нашего государства. Речь идет о Медведчуке, Кузьмине, Казаке, а также Деркаче.

Основной причиной лишения этих деятелей гражданства стали их коллаборантство и государственная измена. Также известно, что у них вскоре могут забрать мандаты народных депутатов.

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