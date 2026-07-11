Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что такие заявления Кремля являются проявлением лицемерия, ведь именно Россия ранее отвергала предложения о прекращении ударов по энергетическим объектам и об общем перемирии. Украина неоднократно демонстрировала готовность завершить войну, однако Москва продолжает отказываться от таких инициатив.

Почему заявление Пескова выглядит странным

Валентин Гладких отметил, что Киев еще ранее предлагал договориться о взаимном прекращении атак по критической инфраструктуре. Речь шла о том, что Россия должна была бы прекратить удары по украинским энергетическим объектам, а Украина, в свою очередь, – не наносить удары по российской инфраструктуре, в частности той, которая связана с работой военно-промышленного комплекса.

Россияне отвергли и первое предложение, и второе. Сегодня же Украина предлагает, в принципе, прекратить огонь, боевые действия. Россияне отвергают это предложение, не хотят прекращения огня,

– сказал он.

Поэтому призывы Кремля к США оказывать давление именно на Украину не имеют логического обоснования. По мнению политолога, если Россия действительно заинтересована в сокращении боевых действий, она должна действовать зеркально и принять украинские предложения.

Политолог об обращении Кремля к США: видео

На Украину не нужно оказывать давление. Украина готова положить конец войне, о чем не раз не только заявляла, но и демонстрировала своими действиями,

– отметил он.

Украинские удары по российским объектам являются не причиной войны, а одним из инструментов давления на Москву. Такая стратегия может заставить Россию согласиться на определенные ограничения в отношении атак.

Если Кремль и Песков считают, что Белый дом должен оказать давление на Украину, чтобы украинцы перестали наносить удары вглубь территории России, но при этом россияне будут и дальше своими баллистическими ракетами разрушать жилые дома и стирать с лица земли целые кварталы украинских городов – ну так не будет,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Он добавил, что подобные заявления российского руководства лишь демонстрируют попытки Москвы уйти от ответственности за собственные действия и представить себя стороной, якобы стремящейся к миру.

К слову, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва категорически отвергает компромиссные варианты фиксации границ по текущей линии соприкосновения. Захватчики планируют вести боевые действия до полного выполнения своих требований, которые включают аннексию четырех украинских областей и Крыма, отказ Киева от НАТО, а также проведение так называемой "демилитаризации".

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул усиление дальнобойных ударов по военным объектам России и отметил, что из-за отказа Кремля от мира в России обостряется топливный кризис.