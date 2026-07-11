Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що такі заяви Кремля є проявом лицемірства, адже саме Росія раніше відкидала пропозиції про припинення ударів по енергетичних об'єктах і загальне перемир'я. Україна неодноразово демонструвала готовність завершити війну, однак Москва продовжує відмовлятися від таких ініціатив.

Чому заява Пєскова виглядає дивною

Валентин Гладких зазначив, що Київ ще раніше пропонував домовитися про взаємне припинення атак по критичній інфраструктурі. Йшлося про те, що Росія мала б припинити удари по українських енергетичних об'єктах, а Україна своєю чергою – не завдавати ударів по російській інфраструктурі, зокрема тій, що пов'язана з роботою військово-промислового комплексу.

Росіяни відкинули й першу пропозицію, і другу пропозицію. Сьогодні ж Україна пропонує, в принципі, припинити вогонь, бойові дії. Росіяни відкидають цю пропозицію, не хочуть припинення вогню,

– сказав він.

Тому заклики Кремля до США чинити тиск саме на Україну не мають логічного підґрунтя. На думку політолога, якщо Росія справді зацікавлена у зменшенні бойових дій, вона має діяти дзеркально та прийняти українські пропозиції.

Політолог про звернення Кремля до США: відео

На Україну не треба здійснювати тиск. Україна готова завершувати війну, що не раз не тільки артикулювали, але й демонстрували своїми вчинками,

– зазначив він.

Українські удари по російських об'єктах є не причиною війни, а одним з інструментів тиску на Москву. Така стратегія може змусити Росію погодитися на певні обмеження щодо атак.

Якщо Кремль і Пєсков думають так, що Білий дім має натиснути на Україну, щоб українці перестали бити вглиб території Росії, але при тому росіяни будуть і далі своїми балістичними ракетами руйнувати житлові будинки й стирати з лиця землі цілі квартали українських міст – ну так не буде,

– наголосив Валентин Гладких.

Він додав, що подібні заяви російського керівництва лише демонструють спроби Москви уникнути відповідальності за власні дії та представити себе стороною, яка нібито прагне миру.

До слова, очільник МЗС Росії Сергій Лавров зауважив, що Москва категорично відкидає компромісні варіанти фіксації кордонів по поточній лінії зіткнення. Загарбники планують вести бойові дії до цілковитого виконання своїх вимог, які включають анексію чотирьох українських областей та Криму, відмову Києва від НАТО, а також проведення так званої "демілітаризації".

Водночас Володимир Зеленський наголосив на посиленні далекобійних ударів по військових об'єктах Росії та зазначив, що через відмову Кремля від миру в Росії загострюється паливна криза.