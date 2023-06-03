По информации российских СМИ, каждый год в этот день в Кремле устраивают традиционный торжественный прием. Однако в этом году что-то явно пошло не по плану, пишет 24 Канал.
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Что будет вместо этого
Как заявил Песков, вместо торжественного приема Путин вылезет из бункера и проведет вручение государственных премий. Предварительно макулатуру от российского президента получат деятели в области науки, культуры и искусства.
Напомним, что недавно Москву атаковали беспилотники. Ночью и утром 30 мая россияне начали сообщать о запуске дронов в Москву и Подмосковье. Первоначально появилась информация о взрыве на 25 этаже жилого дома в Новой Москве. Никто из жителей не пострадал. Позже информировали о БПЛА на Рублевке.
Минобороны России заявило, что якобы по городам выпустили 8 дронов. Хотя на самом деле даже из видео, активно распространявших местные, понятно, что это чистейшая ложь. В среднем в Москву и область посетили от 25 до 30 беспилотников.
Россия собралась "увольнять" Беларусь: что известно
- В инфопространстве не раз звучали версии, что в Беларуси может начаться народное вооруженное восстание с целью свержения режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- Песков заявил, что Россия уже готова "толкнуть свой нос" и обещает вмешаться, если это произойдет. Приспешник Путина заявил, что Беларусь является партнером, союзником и братским для России государством.
- "Естественно, у России есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", - добавил муртад Путина.
- Также он назвал Польшу враждебным государством, которое якобы "буквально находится в истериках русофобии". В воображении Пескова, Варшава якобы фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в частности, силовыми методами во внутренние дела соседнего государства.