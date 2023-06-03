По информации российских СМИ, каждый год в этот день в Кремле устраивают традиционный торжественный прием. Однако в этом году что-то явно пошло не по плану, пишет 24 Канал.

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Что будет вместо этого

Как заявил Песков, вместо торжественного приема Путин вылезет из бункера и проведет вручение государственных премий. Предварительно макулатуру от российского президента получат деятели в области науки, культуры и искусства.

Напомним, что недавно Москву атаковали беспилотники. Ночью и утром 30 мая россияне начали сообщать о запуске дронов в Москву и Подмосковье. Первоначально появилась информация о взрыве на 25 этаже жилого дома в Новой Москве. Никто из жителей не пострадал. Позже информировали о БПЛА на Рублевке.

Минобороны России заявило, что якобы по городам выпустили 8 дронов. Хотя на самом деле даже из видео, активно распространявших местные, понятно, что это чистейшая ложь. В среднем в Москву и область посетили от 25 до 30 беспилотников.

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