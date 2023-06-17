Песков комично заявил, что задача по "демилитаризации" Украины выполнена: при чем здесь оружие Запада

Дмитрий Песков в очередной раз выступил с заявлением, от которого можно надорвать живот. Чтобы успокоить россиян, он уже успел похвастаться успехами так называемой "демилитаризации" Украины.

Своими мыслями по этому поводу пресс-секретарь Кремля поделился в интервью. Редакция 24 Канала сосредоточила свое внимание на хвастовстве успехами так называемой "спецоперации".

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"Демилитаризация" Украины идет полным ходом

Песков уверял, что до начала полномасштабного вторжения Украина была сильно милитаризирована. Он имел в виду, что у нас было много оружия. Да-да, того самого, которое в первые несколько дней после 24 февраля 2022 года оккупанты якобы уничтожали сотнями.

Собственно, эта "милитаризация" Украины будто стала причиной того, что Россия решила провести "демилитаризацию". И что эта задача, фактически "во многом выполнена".

Все меньше и меньше Украина использует свое оружие, и все больше оно использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада,

– совершенно серьезно заявил он.

Украина меньше использует свое оружие, значит, она уже что? Правильно – "демилитаризованная". Честно, на этом моменте хочется громко закричать, как тот сурок из мема.

Песков кичится успехами "демилитаризации" Украины: смотрите видео

Песков попытался объяснить, что это значит. По его словам, таким образом, входящие в НАТО страны Запада, под якобы руководством Вашингтона, "все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт". И что так они становятся его стороной.

Мол, из-за этого Россия будет вынуждена "принимать более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности" самой страны-агрессора. Да-да, удивительно, что он не упомянул о пересечении так называемых красных линий. Или у них на балансе закончились красные маркеры?

Песков признал успешность военной помощи Украине

Собственно, этими словами спикер Кремля в очередной раз продемонстрировал беспомощность России в этой войне. Ведь союзники Украины продолжают активно поддерживать нас и давать нам современное вооружение.

Чтобы показать россиянам хоть какую-то "победу", он решил придумать басню о якобы "демилитаризации" Украины. Напомним, что он, скорее всего, ссылается на данные спикера российского минобороны Конашенкова. А тот совсем не умеет в математику

Да и Путин в этом плане тоже продемонстрировал свою – подставите хорошее слово на букву "Ж", чтобы нас не забанил фейсбук, – когда рассказывал басни об уничтоженных 5 Patriot. Страна сказочных сами знаете кого.