Циническое и маразматическое заявление спикера кремля дмитрия пескова о "киевском режиме" не осталось без ответа. В Офисе Президента отметили, что, несмотря на все обвинения, в нашем государстве регулярно проходят демократические выборы.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что россиянам трудно понять, что такое демократические выборы.

Напомним "Спецоперация не против украинцев": представитель путина отметился новыми циничными заявлениями

В россии режим убийц и террористов

Михаил Подоляк подчеркнул, что современная россия является потомками создателей ГУЛАГа и тоталитарной системы управления. Поэтому им трудно понять, что где-то могут быть демократические выборы и избрана народом власть.

Безусловно, потомкам изобретателей ГУЛАГа как тоталитарной системы управления нищетой и бесправными трудно понять, что такое демократические выборы. "Киевский режим" – это конкретный процент поддержки на честных выборах. российский – режим террористов и военных преступников. Учите базу,

– подчеркнул Подоляк.

Стоит отметить, что пока в россии кричат о якобы "киевском режиме" и "незаконной власти", Украина с 2014 года дважды на демократических выборах выбирала президента.

Новые цинические заявления пескова

Рупор кремля дмитрий песков 12 июля отметился новыми позорными заявлениями о войне в Украине. Ему хватило смелости цинично соврать, что их так называемая "спецоперация" никоим образом не касается украинцев, а только направлена на борьбу с "киевским режимом", имея в виду законно избранную власть на демократических выборах.

Спикер путина упустил тот факт, что российские оккупанты убивают украинцев и издеваются над нашими гражданами на временно оккупированных территориях.

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