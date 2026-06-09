Президент Чехии Петер Павел провел встречу с командиром украинского батальона "RUGBY TEAM"

Командир батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Евгений Дудка во время визита в Чехию встретился с Президентом страны Петером Павелом.

Об этом сообщил Медиацентр Сухопутных войск. Детали передает 24 Канал.

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Что известно о встрече?

Президент Чехии Петер Павел – боевой генерал, бывший глава Военного комитета НАТО и один из самых активных международных партнеров Украины.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины, вклад Вооруженных Сил Украины в безопасность Европы и развитие сотрудничества между украинским и чешским народами.

Командир батальона "RUGBY TEAM" Евгений Дудка выразил благодарность президенту Чехии и гражданам страны за последовательную помощь Украине, поддержку украинских военных и, в частности, его подразделения.

После общения с президентом, военно-политическими элитами, волонтерами и журналистами Чехии особенно чувствуются искренняя поддержка и уважение к Вооруженным Силам Украины и благодарность за нашу борьбу не только за Украину, но и за безопасность всей Европы,

– отметил командир.

Он также поблагодарил Чехию за неизменную поддержку, четкую позицию и надежное партнерство в один из самых сложных периодов для Украины.

Отметим, что в последнее время Россия все чаще использует беспилотники, которые залетают в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии. По мнению президента Чехии Петра Павела, такими действиями Кремль проверяет готовность и решимость восточного фланга НАТО.

Чешский лидер призвал союзников "дать России по зубам", подчеркнув, что отсутствие должной реакции только поощрять Кремль к дальнейшей эскалации и усилению давления на страны Альянса.