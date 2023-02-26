Западу нужно готовиться к разным сценариям, – президент Чехии о будущем России после войны
Источник:"Суспильне"
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел недавно оскандалился с заявлением о том, что развал России вызовет много проблем для Европы. Теперь же он говорит, что Западу следует готовиться к любым сценариям.
Павел отметил, что после победы Украины ситуация в России долгое время будет нестабильной. Он также не верит в то, что руководство страны-агрессора когда-нибудь наладит нормальные отношения с миром.
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Надеяться на лучшее не стоит
Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в России после ухода Путина. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже Путина,
– сказал президент Чехии.
Поэтому, по его словам, всем важно быть готовыми к тесному сотрудничеству и иметь план, как действовать в той или иной ситуации.
"Вероятно, лучшим сценарием была ситуация, когда бы Россия осознала, что она не может выиграть войну. Что у них нет другого выхода, кроме как вести переговоры, потому что они находятся в настолько плохой экономической ситуации, что им нужно восстановить по крайней мере какие-то связи с окружающим миром", – отметил Павел.
В то же время, он убежден, что надеяться на этот "лучший сценарий" не очень реалистично. Павел подчеркивает, что руководство России и сами россияне не видят никакой ошибки со своей стороны, а лишь обвиняют в войне Запад.
Президент Чехии прогнозирует, что если Россию после Путина возглавит кто-то с такими же кровожадными взглядами, то противостояние с агрессором затянется на годы.
Скандальное заявление Павела на Мюнхенской конференции: коротко
- В своем заявлении к журналистам Павел сказал, что видит в распаде России много проблем. Он считает, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России во избежание "нежелательных сценариев".
- Сразу после своего резонансного заявления о возможных уступках Украины сказал, что все же считает реальной победу Украины в войне. Отвечая на вопрос о прогнозах результатов войны, заявил о необходимости "быть готовым к любому результату", однако отметил высокий шанс победы Украины.
- Дмитрий Кулеба ответил Петру Павелу, процитировав его слова. "Есть интеллектуальная ловушка, которую нужно избежать. Поддерживая Украину, нужно также верить в Украину, а не готовить ее к худшему", – заявил министр.
- Кроме того, Кулеба назвал недопустимым склонение Украины к уступкам. Он подчеркнул, что нет разницы между теми, кто говорит, что "Украина, возможно, уступит" и теми, кто утверждает, что "Украине, вероятно, придется уступить".