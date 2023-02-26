Западу нужно готовиться к разным сценариям, – президент Чехии о будущем России после войны

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел недавно оскандалился с заявлением о том, что развал России вызовет много проблем для Европы. Теперь же он говорит, что Западу следует готовиться к любым сценариям.

Павел отметил, что после победы Украины ситуация в России долгое время будет нестабильной. Он также не верит в то, что руководство страны-агрессора когда-нибудь наладит нормальные отношения с миром.

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Надеяться на лучшее не стоит

Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в России после ухода Путина. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже Путина,

– сказал президент Чехии.

Поэтому, по его словам, всем важно быть готовыми к тесному сотрудничеству и иметь план, как действовать в той или иной ситуации.

"Вероятно, лучшим сценарием была ситуация, когда бы Россия осознала, что она не может выиграть войну. Что у них нет другого выхода, кроме как вести переговоры, потому что они находятся в настолько плохой экономической ситуации, что им нужно восстановить по крайней мере какие-то связи с окружающим миром", – отметил Павел.

В то же время, он убежден, что надеяться на этот "лучший сценарий" не очень реалистично. Павел подчеркивает, что руководство России и сами россияне не видят никакой ошибки со своей стороны, а лишь обвиняют в войне Запад.

Президент Чехии прогнозирует, что если Россию после Путина возглавит кто-то с такими же кровожадными взглядами, то противостояние с агрессором затянется на годы.

Скандальное заявление Павела на Мюнхенской конференции: коротко