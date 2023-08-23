В Петербурге грузовик росгвардии смял под собой легковушку: есть погибшие оккупанты

Оккупанты продолжают самоликвидироваться. На этот раз к Кобзону отправились представители росгвардии после того, как их грузовик попал в ДТП на подъезде к Петербургу.

Инцидент с росгвардейцами произошел вечером 22 августа на кольцевой дороге Петербурга (КАДе). Известно, что трое российских военных погибли и трое пострадали, сообщают российские СМИ.

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И себя убили, и авто других россиян повредили

Произошло столкновение грузовика, перевозившего людей, и двух легковушек. На кадрах из соцсетей видно, что грузовой автомобиль буквально переехал одну из легковушек. Более того, машина росгвардии смяла кузов гражданского авто. Оккупанты говорят, что авария произошла из-за лопнувшего колеса грузовика.



Грузовик росгвардии буквально переехал одну из легковушек / Фото из соцсетей

В росгвардии уже подтвердили гибель своих военных. Семьи погибших должны получить какую-то поддержку: будь то добрые слова, либо деньги – не указывается. А пострадавшим должны помочь с лечением.

Добавим, что на месте ДТП образовалась пробка в несколько километров. Ведь опрокинутый грузовик занял большую часть пути. Кроме того, по дороге разбросало тела погибших оккупантов. Потому другим авто пришлось это все объезжать по специальной полосе.

Погиб ли кто-нибудь из гражданских – пока информации нет. По факту инцидента идет проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Похожее ДТП с оккупантами в Крыму

В начале июля в Севастополе на площади Захарова военный грузовик оккупантов врезался в 10 автомобилей, троллейбус и сбил человека на самокате. Также была информация, что он переехал одну из легковушек.

Известно, что погиб мужчина, ехавший на самокате. Кроме того, водитель авто попал в больницу в тяжелом состоянии.

Причина ДТП – у военного грузовика "Урал" отказали тормоза.

Военный грузовик оккупантов переехал легковушку в Крыму / Фото "Крымский ветер"