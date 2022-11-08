"Стало страшновато": в Петербурге завыли сирены

Сирена воздушной тревоги досталась и Санкт-Петербурга. Россияне говорят, что будто началась проверка систем оповещения.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы. Некоторые из них опубликовали соответствующее видео со звуками сирен.

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Как в Петербурге завыли сирены

На опубликованном видео можно услышать, как в Санкт-Петербурге раздается воздушная тревога. Россияне говорят, что из-за этих звуков им "стало страшно".

А вот сейчас стало страшновато. В Петербурге началась проверка систем оповещения,

– пишут в соцсетях жители Санкт-Петербурга.

Отмечается, что воздушная тревога была слышна в районе здания Санкт-Петербургского городского суда в Московском районе северной столицы.

В Петербурге звучала воздушная тревога: смотрите видео

Ну что ж, россиянам придется привыкать к звуку воздушной тревоги. Возможно, их к чему-то готовят.

В белорусском Гомеле раздалась воздушная тревога

Напомним, что 3 ноября в белорусском Гомеле была включена воздушная тревога. В сети начали активно обсуждать такое тестирование и иронизировала, что Лукашенко приучает белорусов к сиренам. Отметим, что Гомель находится всего за 49 километров до границы с Украиной.

Достойно внимания – В белорусском Гомеле раздалась воздушная тревога: смотрите видео