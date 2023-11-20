Потому что "ковид": в Петербурге женам российских мобилизованных запретили выйти на митинг

В России супруги мужчин, которых Кремль мобилизовал на войну в Украине, пытаются выразить свой протест, выйдя на улицы больших городов. Впрочем, власти на местах традиционно запрещают им это делать, прибегая к нелепым отговоркам.

Так, жены мобилизованных планировали выйти на митинг в центре Санкт-Петербурга. Однако местные власти не позволили этого сделать, объяснив запрет "ководными ограничениями".

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В России массово запрещают выступления мобилизованных женщин

Как пишут оппозиционные российские СМИ, цель митинга, который должен был пройти на Дворцовой площади, – полная демобилизация гражданских мужчин.

Известно, что кремлевские власти наложили "вето" на подобное мероприятие и в Москве, запланированное на 25 ноября. Столичные чиновники тоже сослались на коронавирус.

В Новосибирске устроить митинг также запретили. Однако позже якобы разрешили провести мероприятие в формате собрания в закрытом помещении.

Как сообщают журналисты, силовики пытаются запугать родственниц мобилизованных. Для этого они наведываются к ним домой с "предупреждениями". Так, например, совершили полицейские в Кемеровской области и Красноярском крае. Они напомнили женщинам о штрафах за участие в несогласованных митингах, осмотрели их телефоны и проверили чат в телеграмме. После этого чат родственниц мобилизованных из Кемерова был изъят.

В Москве проходит первый митинг жен мобилизованных

По данным британской разведки, в столице страны-агрессорки ранее уже состоялся первый с начала вторжения митинг жен мобилизованных. Это произошло 7 ноября.

Известно, что около 30 протестующих собрались на центральной Театральной площади Москвы и развернули транспаранты. Жены требовали увести своих мужчин из передовой. Впрочем, силовики в считанные минуты разогнали акцию протеста.

В Минобороны Великобритании отмечают, что еще с февраля 2022 года неоднократно начали появляться видеозаписи родственниц российских солдат, на которых они жалуются о невыносимых условиях службы.