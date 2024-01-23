Есть большое подозрение, – политолог предположил, кому может быть выгодна история с угрозами Сийярто

Венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто, по информации СМИ, якобы прислали письмо с угрозами на украинском языке. Чиновник 29 января должен приехать в Украину.

В анонимном сообщении говорится, что во время визита в Ужгород Сийярто будет ожидать "взрывной прием". Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что на такие действия могут решиться спецслужбы страны, которая заинтересована в дискредитации Украины.

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Пытаются поссорить

Политолог отметил, что это не первая подобная акция со стороны этих сил.

Есть подозрение, что это провокация российских спецслужб,

– отметил политолог.

Он напомнил, что раньше российские спецслужбы для того, чтобы рассорить Киев и Варшаву организовывали нападения, поджоги дипломатических, консульски учреждений Польши.

Также Украину пытались поссорить с Венгрией, совершая провокации: под видом "украинских националистов" нападали либо на символы, либо на дипломатические учреждения соседней страны,

– заметил Фесенко.

Сделана эта провокация, по его мнению, специально под встречу Сийярто с Дмитрием Кулебой, чтобы создать конфликтный фон, выставить Украину в негативном свете.

"С высокой вероятностью можно говорить, что российские спецслужбы совершили этот инцидент – некий пас для Сийярто. Однако это не повлияет на ход переговоров", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Что известно об угрозах в адрес Петера Сийярто

Венгерское издание сообщило, что министру иностранных дел (на электронный адрес посольства Венгрии в Украине) поступило письмо с угрозами. Оно было написано на украинском языке и содержало информацию о том, что в случае приезда Сийярто в Ужгород, анонимы пообещали ему якобы "взрывную" встречу.

В сообщении в частности говорилось, что правительство Венгрии якобы "делает все", чтобы "украинцы проиграли войну". Также анонимы пишут, что Сийярто не спасет бронепоезд от "взрывного приема".

Однако в МИД Венгрии подчеркнули, что даже угроза смерти не удержит Петера Сийярто от представления венгерских интересов. Государственный секретарь по иностранным делам Тамаш Менчер заявил, что "угрозы и давление" не сломают венгров. А цель Венгрии – "прекращение огня, мирные переговоры и мир".

Напомним, что накануне саммита Евросоюза (состоявшегося 14 – 15 декабря 2023 года), на котором должен был решиться вопрос членства Украины в ЕС, Киев инициировал переговоры с Будапештом. Однако позже они были отложены. Украинское правительство должно было согласовать решение о законодательстве о правах меньшинств.