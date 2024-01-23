В анонимном сообщении говорится, что во время визита в Ужгород Сийярто будет ожидать "взрывной прием". Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что на такие действия могут решиться спецслужбы страны, которая заинтересована в дискредитации Украины.

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Пытаются поссорить

Политолог отметил, что это не первая подобная акция со стороны этих сил.

Есть подозрение, что это провокация российских спецслужб,

– отметил политолог.

Он напомнил, что раньше российские спецслужбы для того, чтобы рассорить Киев и Варшаву организовывали нападения, поджоги дипломатических, консульски учреждений Польши.

Также Украину пытались поссорить с Венгрией, совершая провокации: под видом "украинских националистов" нападали либо на символы, либо на дипломатические учреждения соседней страны,

– заметил Фесенко.

Сделана эта провокация, по его мнению, специально под встречу Сийярто с Дмитрием Кулебой, чтобы создать конфликтный фон, выставить Украину в негативном свете.

"С высокой вероятностью можно говорить, что российские спецслужбы совершили этот инцидент – некий пас для Сийярто. Однако это не повлияет на ход переговоров", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Петер Сийярто 29 января должен приехать в Ужгород. Он должен провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украинские власти пообещали, что во время визита Сийярто будут приняты соответствующие меры безопасности. Министры, в частности, должны обсудить детали предстоящей встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Что известно об угрозах в адрес Петера Сийярто