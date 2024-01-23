В анонімному повідомленні йдеться про те, що під час візити до Ужгорода Сійярто очікуватиме "вибуховий прийом". Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що на такі дії можуть наважитися спецслужби країни, яка зацікавлена в дискредитації України.

До теми Не фінансуватиме, але піде на поступки: чи заблокує Угорщина військову допомогу Україні

Намагаються посварити

Політолог зазначив, що це не перша подібна акція з боку цих сил.

Є підозра, що це провокація російських спецслужб,

– зазначив політолог.

Він нагадав, що російські спецслужби для того, щоб розсварити Київ та Варшаву організовували напади, підпали дипломатичних, консульських установ Польщі.

Так само Україну намагалися посварити з Угорщиною, вчиняючи провокації: під виглядом "українських націоналістів" нападали або на символи, або на дипломатичні установи сусідніх країн,

– зауважив Фесенко.

Зроблена ця провокація, на його думку, спеціально під зустріч Сійярто з Дмитром Кулебою, щоб створити конфліктний фон, виставити нас в негативному світлі.

"З високою ймовірністю можна говорити, що російські спецслужби вчинили цей інцидент – такий собі пас для Сійярто. Проте це не вплине на хід переговорів", – наголосив Володимир Фесенко.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Петер Сійярто 28 січня має приїхати до Ужгорода 29 січня. Він має провести зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Українська влада пообіцяла, що під час візиту Сійярто будуть вжиті відповідні заходи безпеки. Міністри зокрема мають обговорити деталі майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана.

Що відомо про погрози на адресу Петера Сійярто