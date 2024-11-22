Угорщина вирішила встановити засоби ППО в північно-східній частині країни, яка є найближчою до України. Про це повідомив міністр національної оборони Крістоф Шалай-Бобровницький, передає 24 Канал із посиланням на Telex.

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Ці заходи посилення безпеки міністр пояснив тим, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли", і "війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

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Шалай-Бобровницький сказав, що до рішення розгорнути ППО біля східного кордону його підштовхнули, передусім, дві речі. Перша – це зняття Вашингтоном обмежень на використання Україною західної зброї вглиб території Росії. Друге – зміна Росією ядерної доктрини.

В оновленій доктрині йдеться про те, що Кремль може відповісти ядеркою за удари по своїй території західною зброєю.

Втім, слід зауважити, що ще до того, як США дозволили Україні бити по Росії ATACMS і Storm Shadow, Угорщина не перебувала у безпеці. Так, минулими вихідними кілька російських ракет збили неподалік кордону з Угорщиною у Карпатах.

До слова, прем'єр країни Віктор Орбан після того, як Україна завдала перші удари по Росії західними ракетами, з переляку скликав засідання Ради оборони.