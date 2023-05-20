Разорвать аренду земли с УПЦ МП: Кличко поддержал петицию

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию о прекращении аренды земли с УПЦ МП. Однако отметил, что сначала парламент должен согласовать определенную инициативу.

Автор петиции Максим Кондрюк возмущался, что на 9-й год войны "московские попы продолжают обманывать головы украинцам", а делают это на выделенной Киевским городским советом земле.

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Кличко поддержал петицию

Кличко отметил, что поддерживает петицию, "учитывая полномасштабное вторжение России и войну".

Он рассказал, идет работа по инвентаризации земельных участков, переданных в аренду или пользование организациям, пропагандирующим или отрицающим факт российской агрессии.

На рассмотрение Киевского горсовета вносят решение об отказе в предоставлении земельных участков таким религиозным организациям.

Нужно "дополнительное основание"

Однако Кличко отметил, что нужно "дополнительное основание" для прекращения договоров аренды – чтобы Верховная Рада приняла законопроект №8371. Им делают невозможным деятельность "религиозных организаций, руководящий центр которых в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

После принятия законопроекта арендодатели Киева будут принимать меры по расторжению договоров аренды с УПЦ МП.

Правительство еще в январе внесло в парламент законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, управляемых в России. Речь идет о законопроекте № 8371. Инициатива делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России.