Петиция о введении визового режима для россиян набрала 25 тысяч подписей

После развязанной Россией войны украинцы не хотят видеть на своей территории граждан этой страны. После всех совершенных зверств и преступлений народ не собирается пускать россиян к себе, как раньше.

После войны против Украины россияне вряд ли захотят посетить нашу страну. Для тех же граждан страны-агрессора, которые отважатся на такой шаг, процедура въезда на нашу территорию должна быть максимально сложной.

Читайте также Три страны отозвали свое право вето по эмбарго на российскую нефть

Визы для россиян

11 февраля на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция о введении визового режима для граждан России. Ее автором стал Мазура Никита Викторович.

Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей. Как свидетельствует информация на сайте, на ее рассмотрение есть еще 10 дней, после чего свой ответ должен предоставить Президент Украины Владимир Зеленский.

Война России с Украиной: последние события

Россияне не прекращают производить невероятное количество фейков. Одна из последних "жемчужин" российской пропаганды касается того, что ЕС якобы не хочет видеть Украину в своем составе. На самом же деле ситуация совершенно противоположная – мы можем получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз уже в июне и стать еще на шаг ближе к европейской семье.

Враг запустил свой беспилотник на границе с Сумской областью. Жителей призывают быть осмотрительными: враг может совершить провокации или обстрелы.

Пограничный российский Белгород продолжает наслаждаться взрывами ночью. Сообщается о громких взрывах и неизвестном сиянии в небе.

На юге наши герои продолжают сражаться с российскими оккупантами. В Одессе угрозы высадки десанта нет, опасны ракетные обстрелы и возможные провокации россиян для втягивания Приднестровья в войну против Украины. На Николаевском направлении ситуация контролируемая – наши защитники уверенно держат ранее занятые позиции и продолжают ослаблять врага очередными потерями. В оккупированном Херсоне ситуация более сложная. Враг отключил мобильную связь, что усложнило получение информации из города. Также россияне начали активно зачищать всех, кто проявляет активную проукраинскую позицию: их похищают и пытают. Даже, несмотря на террор и давление оккупантов, жители Херсона не сдаются и оказывают колоссальное сопротивление захватчикам.

Смотрите также – Вениславский озвучил главную задачу ВСУ на сегодня: видео